DNA cere pedepse cu executare pentru Sebastian Ghiță și complicii săi de la Prahova, printre care și fostul șef al Poliției, Viorel Dosaru

Procurorul DNA a cerut luni Înaltei Curți condamnarea fostului deputat PSD, Sebastian Ghiță, la o pedeapsă cu executare pentru dare de mită, spălarea banilor, cumpărare de influență, într-un dosar în care acesta este judecat alaturi de foști șefi de Parchet și Poliție din Prahova.



Inalta Curte a declarat astazi finalizata cercetarea judecatoreasca in acest caz, procurorul DNA si avocatii pun pledoariile finale. Cazul este pe rolul instantei din iunie 2016. Decizia din acest proces poate fi contestata la Completul de 5 judecatori.



In acest caz mai sunt judecati procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, pe fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Viorel Dosaru, si pe fostul sef al DGA Prahova, Constantin Ispas.

Alaturi de Sebastian Ghita au mai fost trimisi in judecata:

- Liviu Tudose, la data faptelor procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, sub acuzatiile de luare de mita si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii;

- Viorel Dosaru, la data faptelor sef al IPJ Prahova, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, favorizarea faptuitorului, trafic de influenta si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii;

- Constantin Ispas, ofiter de politie si Aurelian Constantin, la data faptelor procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti pentru savarsirea infractiunilor de cercetare abuziva si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii.

"Pedepsele rezultate sa fie executate efectiv de fiecare dintre inculpati. Este o cauza de referinta pentru coruptia care poate rezulta din legaturile dintre justitie si politica. Functionarii publici au inteles sa subordoneze functiile detinute unor interese politice", a aratat procurorul DNA.

sursa ziare.com