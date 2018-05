Sculptura lui Brâncuși, vândută la un preț record

O sculptură din bronz realizată de Brâncuși s-a vândut, noaptea trecută, cu 71 de milioane de dolari, la o licitaţie organizată de Casa Christie's din New York.

Este vorba despre lucrarea „Tânără sofisticată”, portretul lui Nancy Cunard, scriitoare şi activistă anglo-americană. Sculptura din bronz lustruit a fost realizată în 1932 şi face parte din colecţia „Elizabeth şi Frederick Stafford”.

Cei doi au cumpărat statueta direct de la Brâncuşi, în 1955, în timpul unei vizite în atelierul acestuia. Potrivit artdaily.com, extraordinara lucrare „La Jeune fille sophistiquée” este singurul exemplar în bronz al portretului stilizat făcut de Brâncuşi scriitoarei şi activistei anglo-americane Nancy Cunard.

Brâncuşi a întâlnit-o pe Nancy Cunard în 1923 prin poetul dadaist Tristan Tzara. „Totul în ceea ce priveşte comportamentul ei, îşi aminteşte Brâncuşi, arăta cât de sofisticată era la acea vreme”. Cunard nu i-a pozat niciodată lui Brâncuşi şi a aflat după mai mulţi ani că artistul a sculptat o figură care-i poartă numele.

În ultimii 40 de ani, lucrarea „La Jeune fille sophistiquée (Nancy Cunard)” a fost împrumutată de Metropolitan Museum of Art din New York. O altă versiune a sculputurii, dar în lemn, se află în colecţia muzeului Nelson-Atkins din Kansas City. Până acum, recordul pentru cea mai scumpă operă realizată de Constantin Brâncu era deţinut de „Muza adormită”. Aceasta s-a vândut acum un an cu peste 57 de milioane de dolari.

sursa: digi24.ro