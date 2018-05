Înmatricularea mașinilor vândute fără acte va fi suspendată din 20 mai

Din 20 mai, noii proprietari de mașini au la dispozitie 90 de zile pentru a le trece pe numele lor. În caz contrar înmatricularea acestora este suspendată din oficiu, șoferii riscând amenzi usturătoare.

Potrivit ordonanței care reglementează circulaâia pe drumurile publice, "In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate constituit de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar.Pentru realizarea acestei operatiuni, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente de inmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului".

Citește și Ce trebuie să faci dacă te prinde poliția fără ITP valabil după data de 20 mai. Ne așteaptă un haos



De asemenea, organul fiscal care opereaza scoaterea vehiculului din evidenta fiscala a fostului proprietar are obligatia de a notifica instrainarea acestuia in termen de 5 zile lucratoare autoritatii competente de inmatriculare.



Aceasta, la randul sau, face mentiunea privind instrainarea vehiculului in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate constituit de Directia regim permise deconducere si inmatriculare a vehiculelor, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii.



Masura are in vedere situatiile in care noii proprietari evita sa anunte schimbarea detinatorului masinii pentru a evita plata unor taxe si, implicit, amenzile, potrivit economica.net.