”Mesajul” lui Jef, câinele polițist de la antidrog: ”La vară ne vedem la mare...sau mai bine nu! :)”

Pe pagina de Facebook a Poliției Române este prezentat astăzi Jef, câinele polițist de la antidrog. Acesta are și un ”mesaj” pentru amatorii de distracții ilegale de pe litoralul Mării Negre: ”Pe timpul sezonului estival ne vedem la mare...sau mai bine nu! :)”

Postarea de pe Facebook a Poliției Române:

”Eu sunt JEF, am 7 ani și sunt un câine polițist de la antidrog!

Am zeci de misiuni îndeplinite cu succes în care am depistat multe kilograme de stupefiante.

Astăzi, în numele colegilor mei, cei de la intervenție, căutare, salvare, detectare exploziv sau de urmă, urez medicilor veterinari “La multi ani”. Ei sunt prietenii noștri care au grijă să fim în formă și să ne păstrăm nasul fin.

P.S. Pe timpul sezonului estival ne vedem la mare...sau mai bine nu!”

