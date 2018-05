Profesoară de 36 de ani, cercetată penal pentru amor cu un elev de 16 ani. Mesajele care i-au dat de gol

Mama unui elev susține că profesoara de limba română ar avea o relație amoroasă cu băiatul ei, în vârstă de 16 ani.

Scandal la un liceu din Timiș. Mama băiatului povesteşte că a descoperit întâmplător mesajele dintre fiul ei, în vârstă de 16 ani, şi profesoara lui de Limba Română, o femeie de 36 de ani.

„Fiul meu a adormit mai bine-zis cu cotul pe telefon eu am intrat în cameră să îi opresc televizorul şi am văzut lumina pe telefon, mi-am dat seama de unde provin şi am citit în noaptea respectivă 900 şi ceva de mesaje, undeva de la sfârşitul lunii noiembrie a început să îi facă ochi dulci, în şcoală, în clasă.”

Şocată, a mers imediat la şcoală, dar - susţine ea - reprezentanţii instituţiei de învăţământ nu au luat nicio măsură, aşa că a depus o plângere la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Acum, profesoara este anchetată disciplinar. În plus, mama adolescentului a cerut şi ajutorul poliţiei.

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Poliţişti au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie de 36 de ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un minor de 16 ani. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiuni de act sexual cu un minor.”

sursa: Știrile Pro TV