MESAJ DE FRUSTRARE PUBLICĂ - Cât de greu este să construiești un spital în România

Pentru că autoritățile sunt indolente, neputincioase și foarte slab pregătite, românii cu idei, inițiativă și suflete mari au demonstrat că se poate ridica un spital de oncologie pediatrică, construit exclusiv din donații. Este momentul să ne întrebăm: dacă putem și singuri, de ce mai avem nevoie de ”autorități”? Doar ca să ne încaseze taxele și impozitele, apoi să ne toace banii pe propriile salarii, vile și limuzine?

Despre noul spital de oncologie pediatrică am scris AICI. Am considerat că acesti oameni minunați merită să fie cunoscuți, nu doar prin realizarea și dotarea unui asemnea edificiu, că mai ales prin semnalul pe care l-au dat.

Respectul față de ei nu trebuie concretizat doar prin aplauze, pierzându-și valoarea, dacă semnalul dat nu va avea continuitate, dacă fiecare dintre noi nu va încerca să demonstreze că se poate.

În timp ce spitalul se construiește, inițiatorii continuă să ia atitudine împotriva pasivității, a nesimțirii politico-administrative.

Oana Gheorghiu (foto), inițiatoare a proiectului, a publicat pe pagina personală de facebook un nou protest, un mesaj de frustrare publică:

”Construim un SPITAL. Pentru că ne-am săturat să ne plângem că statul nu face și să ne uităm la condițiile jalnice în care sunt tratați copiii bolnavi de cancer, din România.

Dar până să facem un spital am renovat secții de oncologie pentru adulți și copii, am renovat și dotat laboratoare de diagnosticare, am construit camere sterile. Proiecte în valoare de aproximativ 10.000.000 de euro. Din banii ăștia, cam 2.000.000 de euro au reprezentat TVA, plătit statului român. Da, fără plăcere i-am dat statului banii ăștia și nici mulțumiri nu așteptăm.

Dar de ce vă spunem toate astea ? Nu, nu pentru laude, ci din frustrare. Domnul Ministru Eugen Teodorovici a decis să-și bată joc de o parte din ONG –uri. În contextul gafei doamnei prim-ministru, de a-i numi « autiști » pe cei ce îndrăznesc să critice unele măsuri guvernamentale, domnul Teodorovici, fără o analiză, fără studiu de impact, fără consultări cu ONG-uri din mai multe domenii, a luat hotărârea « istorică » de a permite microîntreprinderilor să direcționeze 20% din impozitul pe venit DOAR către unitățile de cult și către ONG urile care asigură servicii sociale acreditate. Tot DOAR aceste entități pot primi 3,5% din impozitul pe venit al persoanelor fizice, restul rămânând la 2%. Așa a înțeles domnul Teodorovici, să repare onoare doamnei prim-ministru, discriminând toate celelalte ONG uri.

Să faci un spital în România nu e un serviciu acreditat. Să ajuți copiii din comunitățile sărace nu e un serviciu acreditat. Să faci monitorizarea achizițiilor publice și a politicilor publice, în general, nu e un serviciu acreditat. Să asiguri medicamente oncologice, pe care statul român nu e capabil să le asigure, nu e un serviciu acreditat. Și exemplele pot continua.

Facem un SPITAL de 11.110 mp pentru copiii bolnavi de cancer. Îl facem noi, domnule ministru Teodorovici, o asociație pe care, prin decizia dvs, ați privat-o de susținerea unui număr mare de companii mici și mijlocii. Am încercat să obținem o audiență, să avem o discuție, să vă explicăm ce e greșit în decizia dvs.

Dar na, cine naiba suntem noi să ne întâlnim cu persoane de rang așa de înalt ? Merităm noi mai mult decât închiderea telefonului în nas ? Nu merităm, după părerea funcționarilor din Ministerul Finanţelor Publice, a căror primă întrebare este :"De unde aveți numărul meu de telefon?" Și să ne înțelegem, nu-i sunăm pe numărul lor de acasă, ci pe numere de telefon ale MF.

În mod naiv, probabil, încă mai sperăm la normalitate și corectitudine. Poate domnul ministru nu știe că a greșit, poate nu știe că noi facem un spital și că alte ONG uri fac lucruri extraordinare și nu ar trebui discriminate, poate nu știe că am cerut o întâlnire... Poate dacă află, face ceva.

Ne ajutați să afle?”