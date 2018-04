Jandarmeria implicată într-un scandal de proporții, după ce a folosit imaginea unei tinere pe un pliant despre ”fapte antisociale”

Te aștepți ca legea să fie respectată chiar de ei, deși Jandarmeria a cam început să fie implicată în tot felul de situații care nu o onorează. Nu este vina jandarmului de rând, ci a celor care par să dea ordine în mod discreționar, în funcție de doleanțele mai marilor zilei.

O tânără acuză instituţia că i-a folosit abuziv imaginea pentru un pliant despre „faptele antisociale”.

Tânăra locuieşte în Bucureşti, dar imaginea ei a fost folosită pentru pliantele publicate de Jandarmeria Bistriţa-Năsăud. Pe unul dintre ele, femeia ţine o portavoce în mână, iar sub poza ei este scris „Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice”.

Să participi la proteste nu reprezintă fapte antisociale, în măsura în care o faci pașnic, în limitele legii. Cum tânăra și-a exercitat acest drept democratic, nefiind implicată în vreo faptă antisocială așa cum este stipulată în lege, asocierea imaginii într-un context negativ, fără acordul persoanei, îi cauzează grave prejudicii.

Într-o astfel de situație, încălcarea legii este făcută chiar de una dintre instituțiile bugetate pentru a o apăra. Cea mai bună și firească modalitate de a rezolva situația în care a fost pusă este acționarea în instanță, unde chiar și un avocat fără prea multă experiență îi poate susține cauza cu succes.

Iată ce scrie pe pagina personală de facebook, tânara Andreea Petruț:

”Am fost șocată când un amic din Bistrița mi-a trimis fotografiile cu fly-erele cu poza mea distribuite prin oraș de Jandarmeria Bistrița într-un pliant pentru "Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunarilor publice".

Nu-mi doresc ca imaginea mea să fie utilizată în campaniile jandarmeriei în contextul ilustrării faptelor antisociale. Nu mi se pare deloc în regula ca un om cu o portavoce să devina un simbol al faptelor antisociale la adunările publice.

Toți cei care mă cunoașteți și m-ați văzut protestând în ultimii ani stiți că nu am instigat niciodată la încălcarea legii, la violența și nu am manifestat un comportament sau limbaj necorespunzator vis'a'vis de forțele de ordine. Am protestat mereu pașnic, singura diferență dintre mine și alte zeci de mii de protestatari fiind că am avut o portavoce prin care încercam sa anim oamenii și să dau din energia mea mulțimii.

Dacă aveți mai multe cunoștințe în drept ca mine și puteți să vă dați seama dacă publicarea și distribuirea fotografiei mele în contextul acesta constituie o încalcare a Legii drepturilor de autor sau a dreptului la imagine reglementat prin Codul Civil, vă rog mult, dați-mi un semn.”

Reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud spun că fotografia a fost luată de pe site-urile de ştiri care promovau protestele din înteaga ţară şi că nu a avut drept scop să incrimineze pe cineva.