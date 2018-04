”În pământ, de rușine, ar trebui să intre cei de la Agenția Națională de Transplant, nu copiii nevinovați”

O postare șocantă, dar perfect argumentată, a apărut pe pagina fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. Reacția furibundă a acestuia a venit după ce o mamă disperată a făcut un apel pentru salvarea vieții fetiței ei.

"Draga Vlad, sunt si eu mama unei fetite cu fibroza chistica. Ma intreb ce face acum Ileana si ce simte mama ei stiind ca isi va pierde fata in curand. Ma apuca disperarea. Nu ne mai vrea nimeni, ne mor copiii. La Asociatia de Fibroza Chistica din Germania lucreaza o pacienta cu fibroza chistica care are 52 de ani! Fetita asta are 8 ani! Asta e diferenta intre noi si ei. Suntem soarele si luna. Emigrez la 40 de ani, nu se mai poate. Fata mea are 5 ani, nu vreau s o ingrop peste 3 ani."

După publicarea acestui mesaj, Vlad Voiculescu a venit cu precizări dure, acuzându-i pe cei implicați de iresponsabilitate și inconștiență:

”O femeie, o mamă tocmai a aflat că nu mai există nicio șansă pentru fetița ei. De ce? Pentru că s-a născut și locuiește în locul greșit - într-o țară în care unii facem ceva pe el de vot iar alții - cei care sunt totuși aleși de cei care se duc la vot - fac ceva pe noi toți... și noi toți stăm ca proștii.

O altă femeie, o altă mamă, pe care nu o cunosc, mi-a trimis mesajul de mai sus acum câteva ore. O mamă care simte că trebuie să plece din România înainte ca pământul să îi înghită copilul.

În pământ ar trebui să intre de rușine Gabriela FIREA, cea care a coordonat atacul împotriva celor care au arătat adevărul și împotriva AKH Viena în 2016. Acest atac și refuzul AKH Viena de a mai primi fără nicio limitare pacienți români care a urmat i-a costat pe zeci de români viața. Gabriela FIREA va trebui să plătească pentru ce a făcut.

În pământ ar trebui să intre de rușine Narcis COPCĂ, cel care a îngropat peste 10 milioane de euro, cel care și-a angajat firme prietene pentru lucrări de renovare la spital, cel care a mințit, a amenințat și a calomniat Eurotransplant, AKH Viena și medicii care ne puteau salva frații. Narcis COPCĂ va trebui să plătească pentru ce a făcut.

În pământ ar trebui să intre de rușine domnul Victor ZOTA, domnul Radu DEAC și toată gașca de domni de la Agenția Națională de Transplant, cu toate titlurile lor universitare, care au acreditat în mod ilegal spitalul Sf. Maria și au blocat atâția ani intrarea României în Eurotransplant pentru a își proteja propriile interese. Cu toții ar trebui să își dea demisia astăzi. Pentru ce au făcut (și ce nu au făcut) în toți acești ani, sper să plătească cu vârf și îndesat!

În pământ ar trebui să intre de rușine, da, și jurnaliștii care le-au dat oamenilor ăstora credit în toți acești ani fără să pună întrebările simple care ar fi scos adevărul la iveală. Și mai ales acei jurnaliști care și atunci când alții au arătat adevărul, au găsit de cuviință să fie "imparțiali" - adică să abdice de la datoria de a căuta și prezenta adevărul, chiar și atunci când adevărul era în fața lor. Pentru că acel adevăr ar fi putut să îi tempereze pe nemernici și să îi salveze pe acești oameni și așa năpăstuiți de soartă!

În pământ ar trebui să intre de rușine toți cei care știu prea bine ce se întâmplă și aleg să tacă: medici, politicieni, jurnaliști, procurori, foști pacienți. Tăcerea voastră, tăcerea noastră este criminală. Oamenii aceștia - copii sau adulți - mor câte puțin în fiecare zi. ” a scris fostul nistru al Sănătății, Vlad Voiculescu, pe pagina personală de facebook.