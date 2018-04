O pensionară de 84 de ani a câștigat marele premiu la Loto 6 din 49

O femeie de 84 de ani a câștigat marele premiu la ultima extragere Loto 6 din 49. Aceasta susține că le va da banii nepoților, care muncesc în străinătate, pentru ca aceștia să revină în țară și să aibă grijă de ea.

Femeia locuiește în Târgu Jiu și a jucat cele șase numere norocoase la o agenție din localitate. Premiul pe care îl va încasa, după achitarea impozitului de 25%, va fi de aproximativ un milion de lei.

Femeia are o pensie de 900 de lei, așa că a jucat o variantă simplă, care a costat numai cinci lei.

”Eu copii nu am avut, iar strănepoata mi-a renovat apartamentul. De aceea făceam economii. Urmăresc şi în piaţă, să cumpăr tot ce este mai ieftin, ca să îmi ajungă banii. Am intrat râzând în agenţie, apoi am plâns, au fost lacrimi de bucurie”, a spus Liliana, pentru corespondentul Mediafax.