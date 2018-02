Femeie închisă într-o cușcă de paznicii unui supermarket Lidl. O clientă a salvat-o

O femeie fără adăpost, cu probleme mintale, a fost închisă de paznicii unui magazin Lidl din România într-o cușcă în care se depozitau deșeurile reciclabile.

Incidentul s-a produs la un supermarket din Satu Mare și a fost făcut public de o clientă îngrozită de scena respectivă. Aceasta a postat pe Facebook fotografia cu femeia închisă în cușca pentru deșeuri cu următorul mesaj, potrivit Știrilor Pro TV:

„Acest „domn” Cristi – paznic la Lidl, împreună cu colegul său, au închis-o pe această fată în locul destinat deşeurilor. Când zic că au închis-o, nu exagerez, au închis-o cu cheia. Am stat cam 10 minute până am pus bagajele în maşină, am aşteptat să văd cum decurg lucrurile. Acest paznic şi-a bătut joc, a aruncat cu zăpadă în gard, a zis că e ca un câine în cuşcă. Am aşteptat ... apoi i-am întrebat pe paznici : a furat ceva? Au zis nu. „Ăsta e ordinul de la şeful”. Am întrebat dacă ordinul e să închizi o persoană. Au zis „aşa ne-a zis şeful. Am zis că vreau să vorbesc cu şeful. La această afirmaţie unul dintre paznici a plecat iar la întrebarea „cum vă numiţi ?”, paznicul din imagine a zis Cristi. Îl întreb de numele de familie ….a zis doar Cristi.

I-am spus că nu are dreptul de a închide o persoană, a zis că aşa face ca să o sperie 5 minute. I-am spus că sunt acolo de 10 minute şi că voi intra s vorbesc cu şeful de magazin. Mi-a zis să-mi văd de treabă, i-am zis că i-am făcut poze. Apoi, văzând că nu plec a deschis-o pe persoana care se afla înauntru, care, vizibil nu putea riposta prea mult”.

Poliția a demarat o anchetă în acest caz.

foto: presasm.ro