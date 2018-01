Amendă record pentru o șoferiță care a intrat cu mașina în Marea Neagră

O șoferiță riscă o amendă cu 20.000 de lei după ce a intrat cu mașina pe plaja Modern din Constanța, unde a și rămas blocată în nisipul Mării Negre. Autoturismul a fost cumpărat recent cu o sumă de trei ori mai mică decât valoarea sancțiunii.

Femeia susține că a încercat să parcheze mașina și să coboare puțin pe plajă, însă când a încercat să întoarcă nu i-a mai funcționat marșalierul, potrivit Știrilor Pro TV.

Luciana David, proprietara mașinii, a declarat :“Am înaintat până la barieră, pe care nu am observat-o, cu copilul fiind, pentru a parca mașina să coborâm pe plajă, să îi fac un pic de aerosol, fiind răcită în perioada această cu nasul înfundat și am încercat să o întorc. Nu mi-a mai mers marche arriere-ul, relantiul și am rămas acolo. Am chemat un mecanic, a încercat să rezolve situația, însă nu s-a putut”.

Ea ar putea fi amendată cu 20.000 de lei, de trei ori mai mult decât a costat-o mașina recent cumpărată.