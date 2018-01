Incident în avion, pe o cursă internă. Ministrul Sănătății a resuscitat un pasager

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, i-a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care incepuse sa se sufoce si devenise cianotic, intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti.

"Am intervenit la un pacient care era in spatele meu in avion si care incepuse sa se sufoce, incepuse sa devina cianotic. L-am scos din scaun cu ajutorul unui pasager si i-am aplicat masurile de resuscitare, i-am eliberat caile respiratorii - ca erau pline de secretii. Practic, se ineca cu propriile secretii. S-a pus problema sa se intoarca avionul la sol, dar intrucat pacientul si-a revenit, am considerat ca este in regula si, intr-adevar, pacientul a mers foarte bine si am ajuns cu bine la Bucuresti", a declarat, pentru Agerpres, ministrul.

Florian Bodog a spus ca a recomandat ca persoana sa mearga la neurologie, insa aceasta a refuzat sa fie dusa la o unitate medicala.

Barbatul caruia i-a oferit ajutor ministrul Sanatatii are 42 de ani.

sursa: hotnews.ro