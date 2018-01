De ce a acceptat-o Iohannis pe Viorica Dăncilă premier. Explicațiile președintelui

Klaus Iohannis a explicat de ce a desemnat-o pe Viorica Dăncilă pentru funcția de premier, propunere venită din partea PSD-ALDE după demisia lui Mihai Tudose.

În discursul rostit în fața şefilor misiunilor diplomatice la Bucureşti, Iohannis a spus că România are o societate matură și activă, dar care are nevoie de un stat pe măsură. Mai târziu, a fost întrebat de jurnaliști cum explică faptul că a desemnat-o pe Dăncilă pentru funcția de premier, deși societatea civilă i-a cerut să nu facă acest lucru.

„Despre aceste chestiuni am vorbit chiar la desemnare și am spus atunci - poate unii au crezut că o spun de complezență - am cântărit toate argumentele și am ajuns la concluzia că asta e varianta pe care trebuie să o accept”, a spus președintele.

El a adăugat că nu i-a fost teamă de suspendare, în cazul în care ar fi respins propunerea PSD.

