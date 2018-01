Elevă bătută de un coleg în microbuzul școlar. Șoferul: ”Am auzit gălăgie” VIDEO

O elevă de 12 ani a fost bătută crunt de un coleg chiar în mcrobuzul școlar care îi ducea pe copii acasă. Imaginile au devenit virale, iar poliția a demarat o anchetă.

Ancheta a politiei la Scoala din Fundeni-Zarnesti, judetul Buzau, dupa ce o eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Soferul spune ca si-a dat seama ca a fost o altercatie in microbuz abia dupa ce majoritatea copiilor au coborat iar fata batuta a ramas intinsa pe podea, scrie stiridebuzau.ro.

Pe inregistrare se vede cum o eleva este lovita cu pumnii de un baiat, apoi trantita la podea, in uralele colegilor. Soferul pare ca ignora altercatia din spate si isi continua drumul. La scurt timp, opreste masina, copiii coboara si abia din acest moment, spune soferul, ar fi aflat despre eveniment.



Cand a ajuns acasa, fata le-a povestit parintilor ca a fost lovita la fata si in burta de Gabi, un copil problema, care ar mai fi batut-o de cateva ori pana acum, si tot in microbuzul scolar. ”Era galagie in spate iar cand am auzit, dom` sofer se bat copiii astia abia atunci am oprit masina. Dupa ce au coborat, am vazut-o pe fata intinsa pe jos si cu sange la nas. Nu e prima oara cand o bate copilul asta", spune Petre Ion, soferul Microbuzului.

VIDEO Bătaie în microbuzul școlar (sursa: stiridebuzau.ro)