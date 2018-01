A murit un fost ziarist la Academia Cațavencu. Mesajul soției, o cunoscută blogăriță

Nic Sârbu, un jurnalist care a lucrat la mai multe publicații, precum Academia Cațavecu, s-a stins din viață la numai 43 de ani. Soția sa, blogărița Simona Tache, a postat pe Facebook un mesaj emoționant.

”Nic nu mai este. Ultimul lui an a însemnat o uriașă suferință, pe care a trăit-o așa cum și-a trăit toți cei 43 de ani. A fost bun, demn, răbdător și îndrăgostit de viață, până la ultima respirație” a scris Simona Tache, soția sa.

Prietenii săi au transmis mesaje de condoleanțe emoționante:

”Cu blândețe și energie a umplut inimile celor care l-au cunoscut sau l-au citit in Catavencu/ Catavencii sau sciencefriction.ro și știau că e acolo, în spatele cuvintelor...”

Dispariția lui nedreaptă ne sărăcește universul.

Drum lin, om bun!

Astazi ne-a parasit Nic Sarbu, Tata Uraniu pentru cunoscatori. Un om care a incercat sa aduca stiinta mai aproape de plebe, un profesor care a incercat sa predea mai altfel fizica nu numai pentru elevii sai, ci si pentru cititorii blogului personal, un autor de articole superbe in "Academia Catavencu" cea originala si in "Catavencii" cei actuali, un om care s-a completat perfect cu sotia sa, Simona Tache in efortul lor, uneori fara efect, de a ne face sa gandim mai altfel. Drum bun printre sfere, Nic. Nu meritai asta...

S-a dus și Nic Sarbu, unul dintre cei mai buni, mai demni, mai deștepți oameni pe care am avut onoarea să-i cunosc. A suferit mult, din greu, dar nu a lăsat să se vadă.

Unul dintre cei mai mișto Cațavenci nu mai este cu noi. A plecat la doar 43 de ani. Drum lin, Nic!