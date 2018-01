Marș de protest în Capitală. Sute de prahoveni au confirmat participarea

Un mars de protest de amploare impotriva modificarii legilor justitiei, a Codului penal si a Codului fiscal este anuntat sambata, incepand cu ora 18:00, in Piata Universitatii din Bucuresti.

Protestatarii din tara sunt chemati sa li se alature celor din Capitala la protestul "Toate drumurile duc la Bucuresti. 'Revolutia' generatiei noastre". Protestatarii urmeaza sa se adune in Piata Universitatii, de unde vor pleca in mars pe traseul Piata Universitatii - Piata Unirii - Fantani - Parlament, "cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR, CNA)".



Protestatarii din tara sunt si ei chemati sa li se alature sambata celor din Bucuresti.



Un grup de protestatari din Cluj a parcurs drumul spre Bucuresti, pe jos, timp de mai bine de o saptamana, pentru a participa la protestul de maine din Capitala.



Protestul a fost initiat de grupurile civice Coruptia ucide, 600000 pentru Rezistenta, Insistam, Initiativa Romania, Asociatia Civica ProFest, Contract Romania, Actiunea Civica Galati, Declic, Umbrela Anticoruptie Cluj, Aradul Civic, VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie si Spatiu liber de coruptie. #VaVedem din Bucuresti.

sursa: hotnews.ro

Sute de prahoveni au confirmat prezența la miting pe rețelele de socializare.