Medic acuzat că a bătut ruda unui pacient: “Copilul tau o sa iasa un handicapat!” VIDEO

Incident grav într-un spital de stat din România. Un medic este acuzat că a lovit un bărbat, după ce i-a cerut socoteală pentru că i-a jignit soția insarcinata în șapte luni căreia i-a spus “Copilul tau o sa iasa un handicapat!”

Incidentul s-a produs la spitalul din Pucioasa și a fost relatat pe Facebook de victima agresiunii, Alexandru Bucur, care a postat și imagini elocvente (VIDEO la finalul textului):

”Buna ziua internautilor,

Ieri 18.01, in jurul orelor 17:30 m-am prezentat la urgenta spitalului orasanesc Pucioasa cu bunica sotiei mele, datorita faptului ca prezenta dureri acute abodminale. Doamna de garda de la urgente, i-a facut o perfuzie cu glucoza si algocalmin. Dupa ce s-a terminat perfuzia mi-a recomandat sa o iau acasa ca analizele de sange sunt bune si ca nu prezinta nici-un risc. La insistentele noastre s-a hotarat sa o vada si un chirurg.

Sotia mea a plecat cu bunica ei si cu o asistenta la control la etajul 1 al spitalului unde se afla sectia chirurgie. Doctorul cand a vazut-o pe bunica a inceput sa vorbeasca pe un ton agresiv si inuman la adresa ei si la adresa sotiei. A spus ca de ce am venit la spitalul Pucioasa si de ce nu m-am dus la Targoviste. Doctorul Geambasu vazand ca sotia mea este insarcinata (7 luni) i-a spus “Copilul tau o sa iasa un handicapat!” Dupa cele intamplate sotia a inceput sa planga si m-a sunat pe mine, eu fiind in acesta perioada la parter langa hainele bunicii. Eu am urcat la etajul 1 si am vrut sa stiu unde este doctorul si care este numele lui pentru a avea o discutie cu dansul. Doamnele asistente nu a vrut sa imi comunice numele doctorului. Am deschis usa la primul cabinet de pe palier, acolo era dansul, cand m-a vazut a iesit la mine violent, m-a strans de gat si a inceput sa dea cu pumnii in mine, in zona fetei. Eu am pus mana din instinct la cap, el a continuat sa ma loveasca, provocandu-mi la nivelul palmei dreapta, partea dorsala exfoliatii ale pielii si contuzii la antebratul stang.

Deasemenea a incercat sa o loveasca pe sotia mea cu piciorul in abdomen stiind ca este insarcinata. Doar un noroc a facut ca ea sa se fereasca in acel moment.

Intreb si eu.... Cum este posibil sa mai existe astfel de doctori in spitalele din Romania????

Domnul chirurg Geambasu Costel nu este la prima abatere, a mai avut conflicte cel putin la el de violente cu pacientii.

Colegiul Medicilor din Romania nu stiau

de acest domn doctor care face pe zmeul pe sectia lui?

Va rog daca ati auzit sau ati trecut prin ce am trecut eu cu acest doctor sa lasati un comentariu.

Va rog deasemenea sa distribuiti aceasta postare!

Impreuna poate schimbam ceva... sper...

VIDEO Momentul agresiunii, la minutul 1:24

FOTO Rănile în urma agresiunii

Reamintim că un incident asemănător s-a produs și în Prahova. Pe 6 ianuarie, medicul de gardă al spitalului din Băicoi, Martha Coman, 31 de ani, a refuzat să interneze o pacientă de 87 de ani, cu probleme cardiace (detalii și video AICI). Aceasta a avut un comportament isteric cu nepoata pacientei, rupând fișa medicală. În urma incidentului, medicul și-a dat demisia.