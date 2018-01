Scandal la Gala „Mihai Eminescu”. O poetă a recitat versuri vulgare. VIDEO

Scandal la gala Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”. Poeta Medeea Iancu a recitat un poem-manifest considerat vulgar de o parte a publicului şi total nepotrivit de organizatorii evenimentului.

Scriitoarea a ţinut să recite o poezie, care a scandalizat însă o parte a audienţei, potrivit adevarul.ro. După scandal, poeta spune că a fost doar un manifest şi că nu a dorit să jignească pe nimeni

„Eu sunt tipa pe care aţi hărţuit-o, tipa pe care aţi numit-o curvă, prostituată Persoană, persoană, persoană Eu sunt tipa pe care o urâţi, aş fi trebuit să fiu băiat, astfel aş fi lângă voi Şi dacă un poet ejaculează pe faţa unei femei este artă Şi dacă un poet f...e o femeie în timp ce doarme este artă, nu viol Îmi pare rău, nu sunt poemul victimei pe care îl aşteptaţi Îmi pare rău nu sunt poeta europeană, cool, nu sunt tipa care spune la microfon: eroul este un bărbat Nu sunt poemul care să te excite, nu sunt în poemul în care să mă forţezi Nu am scris suficient de bine pentru tine, România, nu am fost suficient de cuminte pentru tine, România Nu am spus nimănui România Nu ţi-am lăudat suficient violul România, nu ţi-am slăvit eroii România, nu ţi-am citit scriitorii România În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului, Amin, Amin, Amin a spus curva A spus prostituata, a spus mama şi fiica (...)”

VIDEO