Accident grav. Un șofer și-a ucis și rănit prietenii cu care băuse toată noaptea

Un tânăr care a băut toată noaptea s-a urcat la volan și a intrat cu mașina în prietenii de pahar.

Potrivit rtv.net, accidentul s-a produs azi-noapte în Mehedinți. Tânărul, de 19 ani, a băut cu cei doi colegi, acasă la unul dintre ei, informează România TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde şoferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La întoarcere a vrut să se oprească din nou la bar, unde-şi lăsase ceilalţi prieteni. Doar că aceştia s-au pornit spre case pe jos. Şoferul nu i-a văzut şi a intrat în plin în ei.

"Cu niste colegi de clasa, a fost acolo si a baut un sprit, prima data au fost la bar, au venit acasa si pe urma au plecat si ei au plecat in sat, cand s-au intors s-au intersectat aici si au iesit de pe partea carosabila. E lovita rau masina, zici ca a dat in stalpi nu in oameni, pe al doilea baiat cred ca l-a luat pe parbriz, si peste celalat a trecut era varza, ce sa mai", a declarat un martor la tragedie.

