Cutremur în Poliția Română. Raportul lui Despescu în cazul polițistului pedofil

Mai mulți șefi din Poliție au demisionat, iar alți sunt anchetați după ce polițistul Eugen Stan a fost prins și acuzat de pedofilie.

Seful Politiei Capitalei, Dragos Orlando Nicolae, a demisionat luni din functie, alaturi de adjunctul sau, comisarul sef de politie Stefan Marius Eugen, se arata raportul intocmit de chestorul Bogdan Despescu si inaintat premierului Mihai Tudose.

"La data de 12.01.2018, din considerente de onoare profesionala, chestorul de politie Dragos Orlando Nicolae a solicitat prin raport scris incetarea imputernicirii in functia de director general al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti.



Totodata, comsiarul sef de politie Stefan Marius Eugen, din considerente de onoare profesionala, a solicitat incetarea imputernicirii in functia de director general adjunct al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti", potrivit acestui raport, care a fost publicat pe site-ul Guvernului.



Totodata, in raport au fost sesizati sefii ierarhici competenti pentru a dispune efectuarea cercetarii disciplinare pentru urmatorii politisti:



Din cadrul Brigazii Rutiere:

1. comisar de politie Voricu Rene Emanuel, sef direct al agentului de politie Stan Eugen;

2. comisar Sef de politie Gilceava Victor, seful Brigazii Rutiere;

3. comisar de politie Calineata Aurelian, imputemicit adjunct Brigada Rutiera;

4. subcomisar de politie Tudorache Catalin - Ionut, imputernicit sef Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 3, 4 si 5,

5. inspector principal de politie Slabu Marian, seful Biroului politie Rutiera pentru Sectorul 1;

6. inspector de politie Gatan Radu, din cadrul Serviciului Supraveghere Rutiera pentru sectoarele 1, 2 si 6;

7. subcomisar de politie Stoean Stefan, din cadrul Biroului de Psihologie;

8. subcomisar de politie Bivolaru Dorel, din cadrul Brigazii Rutiere - Serviciul Operativ Special;

9. subcomisar de politie Ursu Alexandru, din cadrul Brigazii Rutiere - Serviciul Operativ Special

10. subinspector de politie Porcaru Roxana, din cadrul Brigazii Rutiere -

Supraveghere Ruaera pentru Sectoarele 1, 2 si 6;

11. subinspector de politie Paun George, din cadrul Brigazii Rutiere - Serviciul Operativ Special;.

Din cadrul Sectiei 22 Politie

cms. Patru Flmin Adrian, seful Sectiei 22 Politie;

scms. Dinicu George, seful Biroului Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 22

cms. Stanciu Cosmin, seful Biroului Criminalistic din cadrul Sectiei 22 Politie,

sinsp. Popa Daniel, din cadrul Biroului Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 22 Politie;

sinsp. Neacsu Florin, din cadrul Biroului Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 22 Politie;

ag. pr. Tican Emanuela, din cadrul Biroului Criminalistic al Sectiei 22 Politie;

ag. pr. Laita Mihai, din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Sectiei 22 Politie;

Din cadrul Sectiei 18 Politiei

comisarul Ursu Gabriel, sef birou de investigatii criminale al Sectiei 18 Politie;

subcomisar de politie Oprea Daniel din cadrul Sectiei 18 Politie;

Nu este posibila atragerea unei raspunderi disciplinare, ca urmare a incetarii raporturilor de serviciu, la pensie, in cazul urmatorilor politisti:

1. colonel (r) Vasile Daniel-Gildo, fost sef al Brigazii Rutiere in

2. colonel (r) Radu Viorel, fost sef al Sectiei 18 Politie;

sursa: hotnews.ro