Procurorul General al României: în cazul polițistului pedofil vor fi verificate suspiciunile de muşamalizare

Procurorul general Augustin Lazăr a declarat, joi, că ancheta în cazul poliţistului arestat pentru agresarea sexuală a doi copii, preluată de Parchetul instanţei supreme, "va lămuri toate aspectele", inclusiv suspiciunile privind muşamalizarea unuia dintre dosarele vizându-l pe poliţist.

"Dosarul este pe rolul Secţiei de urmărire penală din Parchetul General, care are resurse mult mai bine pregătite pentru a instrumenta un astfel de caz şi sunt convins că va da curs la toate aspectele care au fost puse în discuţie în legătură cu modul de comitere a faptelor, în legătură cu modul de instrumentare", a declarat Augustin Lazăr, la sosirea la sediul CSM.

Întrebat despre acuzaţiile privind muşamalizarea unuia dintre dosare, Lazăr a spus că "ancheta va da o lămurire şi va clarifica toate aspectele astea". "Nu putem spune de acum. Suspiciunile acestea vor fi verificate”, a adăugat Augustin Lazăr.

"În cursul zilei de miercuri, 10 ianuarie 2018, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a dispus prin ordonanţă, în temeiul art. 325 alin. 1 din Codul de procedură penală, preluarea de către Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a cauzei privind săvârşirea a trei infracţiuni de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c din Codul Penal, de către inculpatul EUGEN STAN, precum şi a unei infracţiuni de perversiune sexuală, prev de art. 201 alin. 1 şi 2 din vechiul Cod penal. De asemenea, prin aceeaşi ordonanţă a procurorului general a fost preluat şi un dosar instrumentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în care a fost începută urmărirea penală in rem sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de agresiune sexuală, prev. de art 219 alin. 1 din Codul penal, dosar constituit în urma unei plângeri datând din anul 2016", a anunţat miercuri Parchetul General.

sursa news.ro