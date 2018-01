Bebeluș infectat cu candida și mort de septicemie. Anchetă la trei luni după deces

Un bebeluș a murit de septicemie la Spitalul "Sf. Pantelimon" din București, dupa ce s-a infectat cu canidida. Ministerul Sănătății a ordonat un control abia după trei luni de la deces.

Potrivit Tolo.ro, Tudor Radu s-a născut pe 1 septembrie 2017 și a murit pe 7 octombrie 2017, iar ministrul Florian Bodog a cerut un control abia pe 28 decembrie.

Fiind inainte de Revelion, "nu s-a putut lua legatura cu departamentul de prevenire a infectiilor intraspitalicesti" de la "Sf. Pantelimon", au scris in raport inspectorii Directiei de Sanatate Publica, potrivit sursei citate.



Spitalul a primit ragaz sa-si pregateasca raspunsurile pana dupa Anul Nou, cand s-au facut deja trei luni de la moartea baietelului.



Potrivit Tolo.ro, raportul curge catre ideea ca mama a adus infectiile fatului, copilul s-a nascut cu pneumonie si, in concluzie, spitalul "Sf. Pantelimon" nu are nicio responsabilitate, scrie hotnews.ro.



