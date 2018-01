Vacanțe cu 60% mai ieftine în luna ianuarie

Luna ianuarie este cea mai bună lună din an pentru achiziționarea unei vacanțe sau a unui bilet de avion. Prețul mediu la city break-uri este cu până la 60% mai mic dacă plata se face în luna ianuarie, indiferent de perioada de călătorie.

Preţurile încep de la 16 euro de persoană pentru un bilet de avion spre o destinaţie europeană populară şi de la 109 euro de persoană pentru un city break de 3 zile. Toate preţurile includ taxele de aeroport. Urmând trendul primelor zile din an, consultanţii companiei estimează că şi în acest an luna ianuarie îşi va păstra titlul de cea mai bună lună din an pentru cumpărat vacanţe. În prima zi din acest an au fost înregistrate cu 25% mai multe rezervări faţă de 1 ianuarie 2017.

Cele mai populare destinaţii la achiziţia biletelor de avion în luna ianuarie 2017 au fost: Londra, Roma, Bruxelles, Madrid şi Milano. Cel mai ieftin bilet de avion cumpărat în ianuarie 2017 a fost pe ruta Milano – Timişoara (doar dus) care a costat 3 euro. Cele mai solicitate destinaţii exotice în luna ianuarie 2017 au fost Dubai, Bangkok, Hong Kong, Bali şi Singapore. Anul acesta, trendul destinaţiilor solicitate se păstrează, iar prețurile încep de la 16 euro de persoană, dus-întors (taxe de aeroport incluse), pentru un bilet de avion spre Bruxelles (cu până la 50% mai ieftin faţă de restul anului), de la 17 euro pentru un bilet de avion spre Roma (50% mai ieftin) şi de la 20 euro pentru un bilet de avion spre Londra (30% mai ieftin), notează Capital.