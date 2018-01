Trafic îngreunat pe mai multe drumuri la nivel național din cauza ceții

Vremea s-a schimbat radical în ultimele 12 ore. Circulația se desfășoară îngreunat pe mai multe artere rutiere din cauza ceții și a lapoviței.

Dacă ieri, în prima zi a anului, temperaturile atmosferice au urcat până la 14 grade Celsius, astăzi, se constată o scădere a temperaturii. Cerul este acoperit în Transilvania, Crișana, Maramureș si în județele Prahova,Teleorman, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Botoșani, Suceava, Vaslui, Vrancea și Galati.

La această oră plouă în județele Timis, la Cruceni, ( DN59B,DN59D), în Caras-Severin, la Măureni (DN58B), slab în județul Bihor pe DN 1, DN 19(Oradea), DN 1, DN 76(Sanmartin), DN 75, DN 76,Varianta Stei(Stei) și în județul Sălaj pe DN 1F, DN 1H(Bocșa).

Există însă și probleme din cauza lapoviței în județul pe DN 1R(Beliș). Vântul crează probleme în județele Dolj din directia ENE cu 15 km/h, Caraș-Severin la Moldova- Noua ( DN57,DN57A) cu 20- 25 km/h și Tulcea, Ialomița (Slobozia), Constanța, Calarași : 10-15 km / h;

Vizibilitatea este redusă pe mai multe drumuri naționale din cauza ceții, potrivit Centrului Infotrafic. Astfel, vizibilitatea este sub 200 m, în județele Dolj pe DN 54A, DN 55A, în Cluj pe Autostrada A3 pe toate sectoarele vizibilitate sub 200 m, pe DN 1 (Gilau) vizibilitate sub150m, în Cluj pe DN 1F, DN 1J(Nadasel) vizibilitate sub 200 m, în Maramures pe DN 18(Petrova) vizibilitate sub 100 m, pe DN 18, DN 17C(Vișeu) vizibilitate sub 200 m, în Harghita și Covasna vizibilitate între 50 - 100 m, în Brașov și Mureș la Iernut vizibilitate intre 150 - 200 m, în Vaslui, Vatra Dornei/SV, Roman/NT, Piatra Neamt/NT vizibilitate sub 100m, în Calarasi : redusa sub 100 m , pe alocuri sunt 50 m pe A A2 ( Drajna-Cernavodă ) și în Constanta : redusă sub 200 m pe DN 22C, DN 38.