Polițiștii reacționează, după ce au fost jigniți de Olguța & Co.

Una dintre cele mai cunoscute pagini de socializare, ”Polițiștii au umor”, administrată chiar de un polițist, a dat imediat o replică la filmulețul de promovare pentru schimbarea legilor justiției, susținută de PSD-ALDE. Detalii și video AICI.

Mai mulți lideri ai PSD au ținut să distribuie filmul în care polițiștii și procurorii sunt catalogați ca fiind incompetenți. Reacțiile de pe paginilile de socializare și din media au fost atât de numeroase și virulente, încât Olguța Vasilescu a șters postarea, fără a avea decența să-și asume sau să explice gestul.

La fel s-a întâmplat și în cazul viceprimarului Craiovei, Adrian Cosman, care primește bonus și o lecție de gramatică din partea polițiștilor: ”Domnul Adi Cosman este viceprimarul municipiului Craiova (foto dreapta- pagina personală de facebook). Domnia sa este cel care a postat videoclipul în care polițiștii au fost făcuți ”incompetenți”. Este chiar comic cum domnia sa postează așa ceva despre polițiști, în condițiile în care nu cunoaște elemente de bază ale gramaticii limbii române, postând că, citez: ”tu ai fi de acord să fi de acord”? Să îi aducem aminte domnului viceprimar al Craiovei că ”să fii” se scrie cu doi de ”i” la forma conjunctivul prezent (adică ăla care începe cu „să…”). Se formează de la ”FI”-, ăla cu un singur ”i”, numai că acum e variabil, pentru că i se adaugă diverse terminaţii. Iar la persoana a II-a devine să ”FII”, cu doi de ”i”.

Ex.

eu să FIU (FI+U) polițist, nu am cum să fiu incompetent

tu să FII (FI+I) politican, te poți face de râs când postezi agramat

el/ea să FIE (FI+E) polițistă, nu are cum să fie incompetentă

noi să FIM (FI+M) politicieni, ne-am putea face de râs....

voi să FIŢI (FI+ŢI) polițiști, nu aveți cum să fiți incompetenți

ei/ele să FIE (FI+E) politicieni, se fac de râs când postează agramat

Postarea anterioară replicii pe care au dat-o viceprimarului Craiovei, a fost un răspuns categoric la felul josnic în care au fost jigniți polițiștii: "Încă o manipulare ieftină și JENANTĂ a celor care vor sa pună pumnul în gura justiției și a polițiștilor. În acest fel, de tot râsul, se încearcă discreditarea celor care aplică legea. Nu, domnilor! Nu polițiștii sunt incompetenți, dvs. sunteți! Cei care legiferați infracționalitatea, nu noi. Îmi este pur și simplu jenă de lipsa de reacție a oficialilor la această mizerie propagată în mediul virtual. Identificarea autorilor în cazurile de omor este în procent de peste 90%!! Inutilitatea folosirii imaginilor video legiferează doar creșterea infracționalității, nu denotă incompetența noastră. #mizerie", a fost mesajul cu care a fost postat videoclipul pe pagina Facebook Politistii au umor.