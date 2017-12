Victima crimei din metrou putea fi salvată. Erori în lanț ale autorităților după un apel la 112 fără efect

Între tentativa de omor din stația Costin Georgian și crima de la Dristor, autoritățile o puteau identifica și reține pe suspecta Magdalena Șerban. Apelul tatălui tinerei care a scăpat a sunat la 112, dar nu a fost direcționat la Poliție, ci trimis la Metrorex! Între cele două fapte au trecut patru ore.

Potrivit antena 3.ro, puţin după ora 16.00, tatăl tinerei a sunat la 112, anunţând că fiica lui a fost îmbrâncită la metrou de o femeie. Apelul nu a ajuns la poliţie, nu a fost redirecţionat şi i s-a spus să meargă la poliţia de la metrou.

Bărbatul, însoţit de fiica sa, a revenit la staţia Costin Georgian la ora 16.46, însă casiera l-a direcţionat către staţia Piaţa Unirii, unde este sediul poliţiei.

„Din punctul meu de vedere, după apelul meu la 112 cred că trebuiau luate altfel de măsuri, nu să mă trimită pe mine la Costin Georgian și de acolo la Unirii să stau la coadă în condițiile în care le-am spus că fata a fost împinsă în fața metroului”, a spus tatăl fetei. Potrivit bărbatului, „trebuia făcut ceva în paralel”.

„Serviciul de urgență 112 nu m-a îndrumat către Poliția Capitalei, mi-a spus că merg la stația Costin Georgian să vorbesc cu un angajat. N-am vrut să sun la 112 până n-am vorbit cu fata când ea a venit de la dentist”, a mai spus el.

„Acest apel a avut loc la ora 16.30, am salvat apelul pe telefonul meu. Doamna de acolo mi-a spus că Metrorex are Poliția lor, am mers acolo, am vorbit cu o angajată care a sunat și ea la poliție. Am fost la stația Unirii, la secția de Poliție, până am ajuns acolo a durat ceva. Era acolo ofițerul de serviciu, i-am spus exact ce s-a întâmplat și atunci dânsul a înțeles și a vorbit cu cine mai era acolo în sală, apoi au ieșit amândoi(...). Am așteptat, la un moment dat eu cu fata am vrut să plecăm pentru că ne săturasem să așteptăm. La Unirii, la Poliție, cred că a durat cel puțin o oră jumătate. Când am intrat acolo, domnul polițist a zis să identificăm dacă așa este. A căutat imaginile și le-a găsit exact așa cum le dați dumneavoastră. În momentul în care domnul polițist și-a dat seama de gravitatea faptelor, a sunat pe cineva și atunci au început să meargă lucrurile mai repejor. Am scris, am dat declarația. Spre finalul declarației a primit un telefonul că la stația Dristor 1 a avut loc un suicid”.

Reacția ministrului MAI, Carmen Dan: Au fost sincope la 112

"Am această situaţie, am solicitat Poliţiei Capitalei să facă un comunicat. E o anchetă în derulare, nu aş vrea să mă pronunţ eu acum la cald, însă, din ceea ce am văzut, poliţiştii, din momentul în care au fost sesizaţi - se cunoaşte deja că a fost o oarecare sincopă, după apelul pe 112 - dar de la ora 17.15, când au fost sesizaţi şi au început audierea, eu cred că e destul de justificată această prezentare a procedurilor. Sunt convinsă că veţi avea astăzi acces la lucrul acesta", a precizat ministrul Carmen Dan, joi, într-o declarație acordată presei, la Palatul Parlamentului.

Întrebată dacă se putea face mai mult în acest caz, Carmen Dan a răspuns:

”Bineînţeles că de fiecare dată se poate face mai mult. Bineînţeles că sunt activităţi şi evenimente, cele mai multe dintre ele tragice sau triste, din care trebuie să învăţăm. (...) Eu cred că se pot schimba multe, dar nu aş vrea să vorbesc eu în numele Metrorex", a declarat ministrul.