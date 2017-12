Tânăra care a murit la metrou ar fi încercat să se ridice, dar femeia a împins-o din nou

Imaginile suprinse de camerele video din statiile de metrou Dristor si Costin Georgian arata ca tanara care a fost impinsa de femeie la statia Costin Georgian a opus rezistenta, la un moment dat chiar s-ar fi luptat cu atacatoarea si a reusit sa fuga. Cealalta tanara, de 25 de ani, a fost pandita de femeie intr-un moment in care nu era atenta, butonand telefonul mobil, a fost impinsa si a cazut pe sine in momentul in care trenul iesea din tunel. Ea ar fi reusit sa se ridice, dar femeia ar fi impins-o cu piciorul si a cazut, fiind lovita de tren, afirma surse judiciare, citate de news.ro.

Conform acestora, femeia a fost incoerenta la audieri, iar primele concluzii sunt ca ar avea probleme psihice.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca femeia, care se numeste Magdalena Serban si este din Craiova, a fost incoerenta pe toata durata audierilor, nefurnizandu-le anchetatorilor nicio informatie despre faptele comise. Prima ipoteza a anchetatorilor este ca femeia are probleme psihice si a fost intrebata daca a fost internata la un spital de psihiatrie, negand.

Ea le-a spus anchetatorilor ca nu are o locuinta si ca a dormit de mai multe ori in Gara de Nord, iar in ultima perioada a locuit la un prieten, fara a le putea indica anchetatorilor adresa acestuia. Ea a spus ca nu stie adresa, dar stie sa ajunga acolo.

Conform unor surse judiciare, in imaginile video cu primul incident, petrecut la statia de metrou Costin Georgian, se poate observa ca femeia a impins-o pe victima de trei ori, nereusind sa o arunce pe sine. Victima ar fi opus rezistenta, iar la un moment dat s-a si luptat cu ea, reusind intr-un final sa fuga.

