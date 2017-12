A căzut mitul aurului scos cu trenul de Regele Mihai din țară. Imagini document

”Regele Mihai a plecat din țară cu un tren plin cu aur”. Mitul lansat și întreținut de comuniști s-a dovedit a fi fals.

Digi24 a difuzat imagini document cu momentul în care Regele Mihai şi-a început exilul în Elveţia, la Lausanne.

Cadrele sunt dintr-un jurnal de ştiri din 1948, găsit în Arhiva Naţională a Germaniei. Îl vedem pe rege coborând din tren, apoi intrând în hotelul Beau Rivage. Atenţie la bagajele pe care le avea cu el”. „Cu cât aur a plecat Regele Mihai din România?”, s-a întrebat multă lume. Fostul suveran a avut voie să ia cu el „doar lucrurile de imediată folosinţă”, cum avea să povestească apoi, în volumul „Convorbiri cu Mihai al României”, apărut la Editura Humanitas.

Regele Mihai: ,,Când am ajuns în Sinaia, am găsit aici o comisie de la Bucureşti, despre care am aflat că trebuie să facă atât inventarul lucrurilor de la Peleş, cât şi al obiectelor personale ce urma să le luăm cu noi la plecare. Persoanele din comisie au urmărit-o pe mama la fiecare pas. N-au lăsat-o singură nicio clipă. Nu i-au permis să să ia nici măcar o scrumieră de pe masă”

