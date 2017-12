A murit regele Mihai. Va fi doliu național. Ce reguli trebuie respectate

A murit regele Mihai. Președintele Klaus Iohannis anunță doliu național.

A murit regele Mihai. Președintele Iohannis a transmis un mesaj prin care anunță mai multe zile de doliu național în România.

”Astăzi este o zi tristă pentru România şi pentru români. A trecut în neființă Regele MIhai. A fost una dintre cele mai mari personalități ale României și a scris cu litere mari istoria României. Este o mare pierdere pentru România, pentru români, condoleanțe tuturor membrilor Casei Regale. România va organiza toate ceremoniile așa cum se cuvine și cu sigiuranță vom avea și zile de doliu național. Am avut o întâlnire cu ambasadorii membrilor UE și am ținut ca împreună cu ambasadorii să avem un moment de reculegere”, a transmis șeful statului, potrivit Antena 3.

Regele Mihai va fi înmormântat la Curtea de Argeș, iar prahovenii îi vor putea aduce un ultim omagiu la Castelul Peleș unde va fi depus trupul neînsuflețit al monarhului.

A murit regele Mihai Potrivit legislației în vigoare, în zilele de doliu national, toate institutiile si autoritatile publice centrale si locale vor arbora drapelul Romaniei in berna. De asemenea, drapelul Romaniei in berna va fi arborat la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, institutiilor de invatamant si de cultura, misiunilor diplomatice ale Romaniei, la punctele pentru trecerea frontierei, in aeroporturi, porturi, gari si autogari, precum si ca pavilion pe navele de orice fel si pe ambarcatiunile ce navigheaza sub pavilion romanesc. Aceeasi obligatie revine, potrivit legii, si persoanelor fizice daca arboreaza drapelul Romaniei la domiciliu sau la resedinta.

Totodata, posturile de radio si televiziune, institutiile de cultura isi vor adapta programul in mod corespunzator.

Ultimele zile de doliu național au fost decretate după tragedia de la Colectiv.