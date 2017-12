Domenii în care pensionarii se pot angaja

Persoanele care au ieșit deja la pensie și ar dori să-și suplimenteze veniturile pot să se îndrepte către anumite domenii ale economiei unde este nevoie de personal, iar acestia nu fac discriminări legate de vârsta sau faptul că persoana în cauză este deja la pensie.

Cei care doresc sa se angajeze part-time o pot face in domenii precum contabilitatea si retail-ul, conform specialistilor in domeniul resurselor umane. In ceea ce priveste retail-ul, exista joburi in diverse supermarket-uri. Desigur ca cea mai populara este functie de casier, in acest domeniu.

Daca este vorba sa vorbim de contabilitate, avem vesti bune pentru cei care au activat in acest sector. Exista companii dispuse sa angajzeze persoane care au iesit deja la pensie, in regim part-time.

Se pare ca si angajatorii au remarcat beneficiile pe care le pot avea atunci cand angajeaza o persoana experimentata. Iar acestia nu mai trebuie sa plateasca si contributia la somaj, avand in vedere ca nu mai exista acest risc, atunci cand angajeaza pensionari, potrivit legislatiamuncii.ro.