Echipa Visuri la cheie a transformat o casă modestă într-o vilă de lux. FOTO

Echipa Visuri la cheie a mers la o familie careia, desi ii lipsesc multe, nu a uitat sa iubeasca, sa zambeasca si sa fie fericita.

Ana, David si cei sase copii ai lor, Sara, Eva, Bianca, Filip, Ioana si Beniamin, din localitatea Niculesti, judetul Dambovita, au avut parte miercuri de o surpriza uriasa in urma careia cea mai mare dorinta a lor a devenit realitate. Dragos, Adela, Alina si Omid le-au trecut pragul, au facut impreuna inspectia casei, au discutat despre nevoile lor si despre ce isi doresc sa pastreze in noua locuinta, dupa care cei opt au plecat intr-o binemeritata vacanta la Sibiu, orasul preferat al Anei, iar renovarea a inceput.

Timp de doua saptamani, toata echipa impreuna cu multi voluntari au lucrat la visul familiei Ispilat, au consolidat locuinta si au transformat-o complet. Omid a ales sa uneasca zona de intrare cu zona de living, dar in acelasi timp sa le si separe printr-o jardiniera spectaculoasa, si a dat intregului spatiu un design vesel, a folosit foarte multe culori si a incercat sa creeze o atmosfera calda, cu caramida aparenta pe pereti si cu tablouri colorate – o sufragerie mare, care s-a compactat pentru intreaga familie.

In bucatarie, Alina a gandit un spatiu cat mai functional, cu zone de blat atat pe partea stanga, cat si pe partea dreapta, integrand perfect zonele de lucru si de depozitare. In dormitor, arhitecta a incercat sa redea starea primordiala de bucurie, de entuziasm si de iubire. Exista cateva elemente vizuale clar asociate unui interior romantic, unul dintre ele fiind chiar patul cu baldachin, la care Ana si David visau. Etajul este destinat celor sase copii, iar Adela a realizat acolo un hol si patru dormitoare superbe. La hol s-a gandit ca la un spatiu in care fratii sa se intalneasca, dar sa fie si un loc de extra depozitare. In camere au fost respectate dorintele celor mici si au fost folosite decoratiuni si elemente de mobilier in culorile lor preferate.

Dupa cele doua saptamani, familia Ispilat a revenit acasa si a regasit o locuinta noua, pe care pana acum o vedeau doar in reviste sau in filme. De acum inainte, cei opt se vor bucura de confort si de toate lucrurile la care pana recent doar visau. Mai multe detalii pe Visuri la cheie