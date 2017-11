Ultima filmare cu Stela Popescu a indicat probleme de sănătate. VIDEO

O filmare realizată miercuri, cu prilejul ultimei apariţii publice a Stelei Popescu, pare să confirme ipoteza decesului în urma unui accident vascular cerebral.

În imaginile filmate la „Gala Femeilor de Succes” se vede cum Stela Popescu are un comportament suprinzător şi vorbeşte incoerent pe scenă, în faţa publicului. La câţiva paşi de ea, viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, pare mai degrabă amuzat de situaţie.

Discursul Stelei Popescu este însă incoerent şi mulţi dintre cei care l-au văzut pe Internet spun că trebuia să ridice semne de întrebare privind starea de sănătate a vedetei. Andreea Marin, care a fost lângă Stela Popescu la eveniment şi a postat o imagine de la acesta, a fost şi ea criticată pentru că nu a remarcat starea acesteia.

„Înainte de a mă asculta... Eu am venit acum nu pentru că eu sunt neorganizată, ci pentru că voi sunteţi...De 20...50 şi...20 şi... am văzut acasă, toată casa mea am...V-am văzut pe voi, pe băieţei, pentru că ei nu m-au chemat. Eu n-am chemat. N-a venit. Nu ştiu de ce. De ce m-aţi chemat, mă, dacă nu m-aţi chemat, să vin la voi aici? .... Am 7.000 de prostii...M-am îmbrăcat, m-am coafat...Sunt plină de draci, că eu am temperament. Mai bine mergeam acasă decât să mă vedeţi în halul asta. Sunt al dracului de nervoasă, nu mai vin la voi....Dar eu tot vă iubesc şi vă respect. M-aţi zăpăcit, m-aţi zăpăcit, măi“, sunt cuvintele regretatei artiste, despre care sursele spun acum că ar fi murit în urma unui accident vascular cerebral.

