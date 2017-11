A murit Stela Popescu. Poliția a deschis dosar penal de moarte suspectă

Actrița Stela Popescu ar fi murit încă de miercuri pentru că de atunci nu a mai răspuns la telefon. Poliția a deschis o anchetă penală.

Trupul neînsuflețit al actriței Stela Popescu va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) în vederea efectuării necropsiei. Poliţia Capitalei a a anunţat că a deschis dosar penal pentru moarte suspectă, conform procedurilor, în condiţiile în care actriţa a fost găsită decedată în locuinţă. Alexandru Arșinel spune că artista ar fi murit încă de miercuri, pentru că miercuri deja nu a mai răspuns la telefon.

Potrivit datelor furnizate joi de Poliția Capitalei, prin efectuarea necropsiei vor fi clarificate anumite aspecte de natură medicală.

Cercetările în cauză sunt efectuate de compartimentul „Morți suspecte” din cadrul Serviciului Omoruri, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, arată sursa citată.

Venit la domiciliul Stelei Popescu, Alexandru Arșinel, partenerul de scenă al actriței, a declarat: Alaltaieri am vorbit cu ea, am întrebat-o ce facem în Spania, ce materiale facem. Azi dimineață am sunat-o să îi spun că avem o propunere de spectacol la Chișinău pentru sărbătorirea actorului Ursachi și nu a răspuns. Nu a mai răspuns de ieri, ea a murit de ieri.

Citește continuarea pe digi24.ro