1.200 de deținuți au fost eliberați într-o lună

1.200 de deţinuţi au fost eliberați, doar în prima lună după intrarea în vigoare a legii recursului compensatoriu. Este vorba despre acel act normativ care prevede că se scad 6 zile din pedeapsă pentru fiecare lună în care un condamnat a stat într-un spaţiu mai mic de 4 metri pătraţi sau într-unul în care este igrasie.

Precizările legate de numărul deținuților eliberați de la intrarea în vigoare a legii recursului compensatoriu vin de la Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, drept replică la o afirmație făcută de ministrul Justiției. Tudorel Toader a anunțat în parlament că de această lege au beneficiat până acum aproximativ 600 de deținuți.

Sindicaliștii trag un semnal de alarmă și spun că datele oficiale arată că aproximativ 80% dintre deținuții eliberați recidivează într-o perioadă de un an de când sunt eliberați, fapt ce ar însemna un plus de aproximativ 5.000 de infracțiuni în următorul an.

De asemenea, se estimează că, până la sfârșitul anului viitor, aproximativ 8.000 de deținuți vor beneficia de această lege.