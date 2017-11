”Visuri la cheie” a readus zâmbetul pe fața unei fetițe părăsită de mamă. Cum arată noul ei cămin

Echipa Visuri la cheie a oferit unui tată și fiicei lui un viitor mai bun și o locuință complet renovată și utilată.

In 2012, Florentiu Cucu, din Focsani a indeplinit toate procedurile necesare pentru a se putea casatori cu femeia pe care o iubea si era insacinata.

Cand fetita celor doi a implinit doi ani, mama i-a parasit si a plecat cu un alt barbat. La scurt timp, tatal lui Florentiu a decedat, iar barbatul a ramas doar cu fetita si cu bunica acesteia.

Cei trei se descurca extrem de greu, cu un salariu foarte mic si cu o pensie anticipata, si nu reusesc de fiecare data sa-si achite toate ratele si cheltuielile.

Cu toate acestea, tatal este dedicat complet fiicei sale, pe care o iubeste enorm, si isi investeste toate resursele in educatia si in fericirea acesteia. Toate celelalte lucruri pica pe planul secund, inclusiv reamenajarea locuintei. Din pacate, conditiile in care traiesc cei trei sunt dificile si au mare nevoie de ajutor.

Cu toate ca viata a fost dura cu ei, Florentiu nu a incetat niciun moment sa spere si sa lupte pentru familia lui, dar si pentru pasiunea sa, teatrul. Pentru ca si-a dorit intotdeauna sa studieze actoria, in momentul de fata activeaza intr-o trupa de teatru unde lucreaza cu elevi care au castigat trofee sau au fost admisi la Facultatea de teatru.

Dragos Bucur, Adela Parvu, Alina Vilcu si Omid Ghannadi au contribuit la schimbarea destinului familiei Cucu. Vezi cum arata casa lor dupa renovare.

text si foto: visurilacheie.protv.ro