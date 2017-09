O româncă a șocat Italia. Și-a omorât copilul, apoi s-a sinucis

O romanca in varsta de 31 de ani din Torino si-a injunghiat fiica de sase ani si apoi s-a sinucis, transmite Il Messagerro. Este vorba de o femeie de 31 de ani, Alina Mihaela Olaru, din Radauti.

Trupurile neinsufletite au fost descoperite de mama tinerei.

Corpul fetitei a fost gasit in living, iar cel al mamei se afla in bucatarie. De asemenea, langa trupul tinerei femei a fost gasit si cutitul cu care si-a injunghiat fiica si cu care si-a luat viata.

Femeia, care se afla in Italia de 15 ani, era casatorita de doi ani cu un italian. Tatal copilului este in Romania, precizeaza Il Messaggero.

In locuinta nu a fost gasit niciun bilet care sa explice gestul tinerei. Ancheta in acest caz este in curs.

sursa: hotnews.ro