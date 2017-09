B1 TV a difuzat imaginile cu bătaia aplicată de Palada lui Goțiu

Postul B1 TV a difuzat vineri seara imaginele surprinse de camerele de supraveghere din timpul incidentului petrecut miercuri seara, in pauza publicitara a unei emisiuni, cand Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, l-a lovit cu pumnul in figura pe senatorul USR Mihai Gotiu.

Inregistrarea a fost difuzata in emisiunea Nadiei Ciurlin, in care a avut loc incidentul de acum doua seri.

VIDEO B1 TV a difuzat filmul complet al incidentului in care Mirel Palada l-a lovit pe Mihai Gotiu

Foto: Captura B1TV

Senatorul USR Mihai Gotiu a fost agresat fizic de sociologul Mirel Palada, miercuri seara, in timpul unei pauze publicitare din timpul emisiunii Talk B1, moderata de Nadia Ciurlin.

Dupa ce in timpul primei parti a emisiunii s-au contract puternic, in pauza publicitara, Mirel Palada, fost purtator de cuvant al guvernului Ponta, l-a batut pe senatorul USR Mihai Gotiu, lovindu-l cu pumnul in zona fetei.

Imaginile cu bataia au ajuns vineri si pe masa anchetatorilor, dupa au fost solicitate in mod oficial de politisti. Cererea politistilor vine dupa ce Mihai Gotiu a facut plangere penala impotriva lui Mirel Palada.

