120 de apicultori cu miere și produse apicole pe Platforma Apicolă Băneasa, în acest weekend

Aproximativ 120 de apicultori din toată țara își vor etala produsele la ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii, organizat în perioada 15 - 17 septembrie 2017, pe Platforma Apicolă Băneasa.

"Avem 120 de expozanți înscriși la ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii, care vor veni cu produse din toate colțurile țării. Deși au fost mult mai multe solicitări de participare, din păcate nu mai avem spațiu. Apicultorii vor să vină la acest eveniment cunoscut și așteptat de bucureșteni în fiecare primăvară și toamnă, pentru că vor să își promoveze mierea și produsele apicole. Bineînțeles, ca în fiecare an, nu vor lipsi nici furnizorii de utilaje și echipamente specifice", a declarat, pentru AGERPRES, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.

În ceea ce privește producția de miere din acest an, șeful ACA a precizat că 2017 va fi un an mai bun cu 10-15 procente decât anul trecut.

"2017 va fi un an mai bun decât anul trecut cu 10%-15% ca producție. Dacă anul trecut s-a făcut 35%-40% din producția medie anuală de miere de 24.000 de tone, anul acesta avem undeva la 50 — 55%. Și la mierea ecologică, producția mai mică în acest an. Dacă anii trecuți se obținea o producție situată între 3.000 și 5.000 de tone de la 100.000 de familii înregistrate în sistem ecologic, anul acesta cred că producția este sub 2.000 de tone", a adăugat președintele ACA.

Potrivit lui Fetea, în acest an a crescut și interesul apicultorilor pentru fondurile din Programul Național Apicol, chiar dacă Hotărârea de Guvern a fost publicată cu întârziere.

"Au fost depuse cereri la APIA care depășesc cu 50%-60% sumele alocate, iar numărul apicultorilor a crescut de la 3.800 la circa 4.500. Chiar dacă Hotărârea de Guvern a apărut târziu și nu au avut la dispoziție decât o lună și jumătate, apicultorii s-au mobilizat pentru că au nevoie de acești bani", a subliniat reprezentantul apicultorilor.

România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins un vârf de 1,47 milioane de familii de albine. La nivel național, sunt înregistrați în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceștia fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.