Rregina a fost arestată! Trăiască liber king Cioabă!

Soţia lui Dorin Cioaba, Sighişoara, a fost ridicată, miercuri, de către poliţişti în urma percheziţiilor făcute la locuinţa familiei în dosarul de evaziune fiscală şi va fi dusă la audieri la sediul Poliţiei Mehedinţi.

Dorin Cioaba a anunţat că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive, transmite News.ro.

Soţia autointitulatului rege internaţional al romilor Dorin Cioaba, Sighişoara, a fost ridicată, miercuri, de polisisti în urma percheziţiilor care au fost efectuate la locuinţa familiei dintr-un cartier aflat la marginea municipiului Sibiu.

Sighişoara a fost urcata într-o maşină de Poliţie şi va fi condusă la sediul Poliţiei Mehedinţi pentru audieri.

Dorin Cioaba a declarat presei că merge şi el la Mehedinţi pentru a-şi asista soţia în calitate de avocat, el având aceasta specializare.

Dorin Cioaba a precizat că anchetatorii au căutat documente vizând operaţiuni comerciale efectuate între două dintre societăţile administrate de soţia sa şi firme ale romilor din Strehaia.

"E vorba de o firmă cu care a lucrat soţia mea la Strehaia Am cumpărat nişte marfă şi au venit şi la noi. Eu nu am nicio treabă, numai soţia. Soţia este învinuita că a colaborat cu aceşti oameni. Dacă au colaborat două firme de ţigani există suspiciunea că ţiganii au fraudat statul. Aşa înţeleg ei să facă circ ", a declarat Dorin Cioaba.

Acesta a afirmat că cele două firme ale soţiei sale sunt în faliment de zece ani de zile, procedura fiind aproape finalizată. De aceea, la domiciliul lor nu au fost găsite documente.

"Am cumpărat deşeuri de plumb şi plumb de la nişte firme din Strehaia cu care colaborăm. Noi avem filmări, că la mine în unitate există camere video, am filmat numărul de maşină, am filmat persoanele care au adus marfa, dar domnii consideră că sunt fictive vânzările. Ne complicăm la patru facturi de 20.000 de lei, dar au reuşit spectacol mediatic" a mai spus Dorin Cioaba.

În acest dosar, poliţiştii fac percheziţii şi la domiciliile şi firmele administrate de romii din Strehaia.

Zeci de percheziţii ale poliţiştilor au loc, miercuri dimineaţa, în Capitala şi în opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Una dintre percheziţii are loc la locuinţa lui Dorin Cioaba, autointitulatul rege al romilor. Anchetatorii ar urma să pună în aplicare, la percheziţii, 32 de mandate de aducere, a anunţat Poliţia Romană .

