În lipsa manualelor, o profesoară a lansat unul de română. Descarcă-l gratuit

Cristina Tunegaru, profesoara de limbă română care a avut mai multe declaraţii critice la adresa sistemului de învăţământ, dar şi a amestecului Primăriei Bucureşti în activitatea şcolară, a lansat cu ocazia începerii anului școlar 2017-2018 un manual gratuit pentru elevii de clasa a V-a.

„În ultimele săptămâni am muncit mult și cu drag la un manual de limba română pentru clasa a V-a care respectă noua programă. Vreau să-l distribui gratuit tuturor copiilor și profesorilor, pentru că nu știm când și dacă problema manualelor va fi rezolvată. Am atașat mai jos un manuscris al manualului. Îl puteți folosi ca atare și vă rog să îmi trimiteți toate recomandările, sugestiile, corecturile necesare. Mi-ar fi foarte util și un pic de sprijin pe partea grafică. Rezultatul final va fi un manual gratuit, sub licență deschisă”, a anunțat Critina Tunegaru.

Puteți descărca manualul de clasa a V-a de aici.

Elevii de clasa a V-a vor începe şcoala fără manuale, din cauza contestaţiilor depuse de edituri.

Cazul Cristinei Tunegaru a devenit cunoscut anul trecut. Pavel Năstase, ministru al Educației la acea vreme, a delarat că imediat după apariţia în presă a cazului profesoarei de limba română care a acuzat că va fi înlocuită de un alt cadru didactic fără inspecţie şi în absenţa unei consultări cu elevii săi şi cu părinţii acestora, a cerut Inspectoratului Şcolar să trimită un comunicat de presă în care să explice situaţia. În plus, conform ministrului, MEN nu poate modifica metodologia ori de câte ori un profesor este nemulţumit, iar profesoara nu este dată afară, ci postul a fost ocupat în etapa de pretransfer, cadrul didactic putând merge la altă şcoală.

