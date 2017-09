Preşedintele PNL Ludovic Orban - Ziua decisivă în faţa instanţei

Contestaţia la decizia de achitare a preşedintelui PNL în dosarul de corupţie, judecată atăzi. Orban: Instanţa a stabilit deja că sunt "un om cinstit, care nu a încălcat legea. Aştept să mi se facă dreptate".

Completul de cinci judecători al instanţei supreme judecă, luni, contestaţia la decizia prin care preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat în dosarul în care procurorii DNA l-au acuzat că, în calitate de candidat PNL la Primăria Bucureşti, şi-a folosit funcţia politică atunci când ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să îşi susţină campania electorală din vara anului trecut. Orban a declarat, la sosirea la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, că aşteaptă să i se facă dreptate, conform informaţiilor publicate de news.ro

"După cum ştiţi, instanţa a stabilit că sunt un om cinstit, care nu a încălcat legea, un om căruia i s-a făcut o mare nedreptate, aştept să mi se facă dreptate. Apelul DNA-ului nu aduce absolut nimic nou, nu are niciun fel de argument. Nu eu am fost acela care a solicitat întâlnirea cu domnul Urdăreanu. După desemnarea ca şi candidat, am fost contactat şi invitat la el acasă. Din înregistrări reiese că nu mi-am folosit în niciun fel aşa-zisa influenţă a funcţiei de conducere de partid. Eu nu am luat banii respectivi, nu am acceptat o finanţare şi, de asemnea, nu reiese de nicăieri că ar fi fost vorba de o finanţare ilegală", a spus Ludovic Orban, la intrarea la instanţa supremă.

sursa news.ro

foto cotidianul