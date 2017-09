Mâine începe școala. Măsurile noi introduse de Ministerul Educației

Elevii incep luni, 11 septembrie, cursurile anului scolar 2017-2018, pe acestia asteptandu-i 35 de saptamani de scoala. Fata de anul scolar trecut, Ministerul Educatiei a stabilit si cateva noutati. Astfel, absolventii de liceu vor sustine probele orale ale examenului de Bacalaureat, in timpul semestrului al II-lea, in luna februarie, iar profesorii vor putea corecta de acasa, online, lucrarile candidatilor la Evaluarea Nationala si Bacalaureat.

Dincolo de noutati, multe dintre probleme raman aceleasi: profesori slab pregatiti, programe scolare invechite si necorelate cu piata muncii, iar elevii de clasa a V-a incep cursurile fara a avea toate manualele pe banci.

Structura anului scolar

Cursurile noului an scolar incep luni, 11 septembrie, si insumeaza 167 de zile lucratoare (35 de saptamani), informeaza un comunicat al MEN.

Structura anului scolar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018).

Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), vacanta intersemestriala (3 - 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie - 10 aprilie 2018) si vacanta de vara (16 iunie - 9 septembrie 2018).

Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 28 octombrie - 5 noiembrie 2017.

Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 8 iunie 2018.

Programul national "Scoala altfel" are o durata de 5 zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planificari ce ramane la decizia scolilor. Desfasurarea programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale.

Noutati:

- probele orale ale examenului de Bacalaureat se vor desfasura in februarie, in timpul anului scolar.

- lucrarile examenelor nationale vor fi corectate online, acasa sau in centrul de corectare, de catre profesori, potrivit Ministerul Educatiei Nationale.

