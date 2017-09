Aeroportul din Târgu-Mureş va fi reabilitat cu aproape 12 milioane de euro

Aeroportul ”Transilvania” Târgu-Mureş va fi reabilitat cu aproape 12 milioane de euro. Între altele, va fi reparată pista de decolare-aterizare şi vor fi refăcute calea de rulare şi platforma de îmbarcare-debarcare.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Consiliul Judeţean Mureş, pentru reabilitarea aeroportului s-au depus patru oferte. ”În urma verificării şi evaluării celor patru oferte depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică având ca obiect <RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente )>> – la Aeroportul Transilvania Târgu-Mureş a fost desemnată câştigătoare Asocierea PORR Construct SRL şi Geiger Transilvania SRL. Valoarea de atribuire, în urma ofertei depuse de societatea comercială, este de 53.535.999,28 lei (cu TVA inclus)”, se arată în comunicat.

Ofertanţii au fost anunţaţi joi de rezultatul procedurii, iar aceştia au la dispoziţie zece zile calendaristice pentru depunerea contestaţiilor.

În cazul în care nu vor exista, se va semna contractul. Lucrările vor trebui efectuate în termen de 108 zile de la data emiterii ordinului de începere.

Aeroportul ”Transilvania” are un terminal în suprafaţă de 2.800 de metri pătraţi, cu opt ghişee check in şi o capacitate de deservire a aerogării de 400 de pasageri pe oră, respectiv 800.000 pe an.

Aria de deservire cuprinde judeţele Mureş, Harghita, Covasna, parţial Bistriţa-Năsăud, Braşov, Suceava şi Sibiu cu o populaţie de aproximativ 2,7 milioane de locuitori.

Activitatea Aeroportului ”Transilvania” este oprită din noiembrie 2016, după ce compania Wizz Air a decis mutarea tuturor curselor pe Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” Cluj, din cauza stării pistei de aterizare/decolare.