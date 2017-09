Ploile se restrang, temparaturile cresc

Meteorologii anunță că marți va fi o zi tipică de toamnă, cu ploi în jumătatea de nord a țării. Temperaturile, deocamdată modeste, sunt în creștere, astfel că până miercuri acestea vor ajunge la 30 de grade Celsius.

Cel mai cald va fi marti in Oltenia, unde temperaturile vor ajunge pana la 27 de grade. Pentru Moldova e anuntata o maxima de 26 de grade, in timp ce pentru Muntenia si Dobrogea de 25 de grade. Cel mult 24 de grade vor fi in Banat si maximum 23 in Crisana si Transilvania. Cel mai racoare va fi in Maramures, unde nu se vor depasi 22 de grade Celsius. In Capitala cerul va fi variabil, iar temperaturile vor ajunge la 24 de grade.

Miercuri, ploile raman grupate in Moldova, Transilvania, Crisana si Maramures. Temperaturile cresc mai ales in jumatatea de sud a tarii, unde se vor atinge si 30 de grade Celsius. Astfel, cel mai cald va fi in Oltenia, regiune pentru care ANM a anuntat o maxima de 30 de grade. Temperaturile vor urca pana la cel mult 28 de grade in Oltenia, pana la 27 in Banat, pana la 26 in Dobrogea si pana la 25 in Crisana si Moldova. Un pic mai racoare va fi in Transilvania, unde nu se vor depasi 24 de grade, si in Maramures, unde temperaturile nu vor urca mai mult de 21 de grade Celsius. In Bucuresti, cerul va fi variabil, iar temperaturile vor urca pana la 28 de grade Celsius.

Joi, va ploua in vestul si centrul tarii, insa temperaturile vor urca si mai mult, ajungand pana la 31 de grade in sudul tarii si 30 in nord-est. Vor ramane mai mici doar in nord-vestul tarii.