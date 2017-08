Lovitura premierului Tudose în scandalul manualelor

Premierul Mihai Tudose a declarat că manualele şcolare ar putea fi declarate ca fiind de importanţă naţională strategică şi ar putea fi tipărite la Monitorul Oficial, prin această modalitate urmând să se încheie cu „războiul dintre edituri pentru editarea unui manual”.

Tudose a precizat că ministrul Educaţiei a fost criticat degeaba pentru manualele de sport, aceasta fiind o decizie a Guvernului Cioloş pe care Liviu Pop a fost obligat să o aplice.

”Toată lumea l-a criticat pe domnul ministru Pop. Domnul ministru a fost delicat şi nu a spus că a fost obligat să o facă şi că aşa i-a pus cineva în program anul trecut când nişte băieţi mai tehnocraţi au zis că ne trebuie manuale de sport. Deci va trebui, în această toamnă, să stabilim foarte clar care sunt acele manuale, eventual pe două tipuri de manual pentru partea reală şi pentru partea umană. Mi se pare o nebunie ca, de exemplu, în fiecare an să rescrii manualul de istorie, de parcă Ştefan cel Mare în fiecare an mai face câte ceva, mai câştigă câte o luptă, mai pierde câte ceva, la matematică Pitagora se mai gândeşte şi rescriem manualul. Culmea e că nu e deloc un demers pentru educaţie, ci un bussines cu caiete suport, cu fiţuici suport, o nebunie completă”, a declarat premierul Mihai Tudose la România TV.

Premierul spune că, având atât de multe în ghiozdan, copilul pare că fuge de acasă, nu că se duce la şcoală.

”Trebuie să aibă cele două manuale, plus cele şase caiete, plus cele opt fascicole suport. Parcă am luat-o razna complet. Ceea ce doresc e să avem manualul tip, fixat. Am auzit că suntem împotriva culturii dacă manualele se tipăresc la o singură editură, eventual a statului. Nu spune nimeni că jumate din nebunia ultimilor ani, cu manualele care ne uitam la ele pe când nu erau, vorba poetului naţional, toată problema sau jumătate e generată de acel război al editurilor care se băteau pe editarea unui manual, cu contestaţii. Le declarăm de importanţă naţională strategică, că sunt cărţile de pe care învaţă copiii noştri şi le facem la Monitorul Oficial ca să închidem subiectul”, a spus Tudose.

În concluzie, primul ministru a lansat două subiecte extrem de importante. Primul este legat de mafia care sifonează banii de la bugetul pentru învăţământ, iar cea de-a doua este acuzaţia directă la tehnocraţii lui Cioloş, pe care îi face vinovaţi de nebunia inutilului, dar costisitorului manual de sport. Nu a adus nicio probă în acest sens, fiind de aşteptat replica fostului premier, Dacian Cioloş.