Ne așteaptă o toamnă caldă și secetoasă. Prognoza meteo pe trei luni

Meteorologii anunţă o toamnă cu temperaturi ridicate şi puţine ploi.

SEPTEMBRIE 2017- TEMPERATURA MEDIE LUNARĂ A AERULUI- Temperatura medie lunara a aerului va avea valori mai ridicate decat media multianuala indeosebi in sud-estul, sudul si vestul tarii. Cantitatile totale de precipitatii vor fi in general deficitare, exceptand regiunile nordice si centrale unde, local, vor fi apropiate de norma climatologica.

OCTOMBRIE 2017 TEMPERATURA MEDIE LUNARĂ A AERULUI- Temperaturile medii se vor situa peste normalul climatologic in sud, sud- est si local in vest si vor fi apropiate de normal in restul tarii. Precipitatiile totale lunare vor fi apropiate de mediile multianuale, local excedentare in regiunile centrale, vestice si estice.

NOIEMBRIE 2017 TEMPERATURA MEDIE LUNARĂ A AERULUI- Temperatura aerului va avea valori medii lunare

peste normele climatologice in sudul, sud - estul si vestul tarii si apropiate de normal in rest. Temperatura aerului va avea valori

