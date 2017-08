Vrei să câştigi peste 21.000 de lei lunar? Doar nu te crezi Gelu Stan, bugetarul...

Se numeşte Gelu Stan şi este un tânăr pensionar. Pe lângă asta, omul este şi foarte potent, pentru că mai încasează şi trei salarii.

Pentru că vrea şi că poate, Gelu Stan câştigă peste 210 milioane lei vechi/lună. A ieşit la pensie de aproape un an, dar a rămas în continuare directorul societăţii publice Apă Canal SA Galaţi, unde este remunerat cu peste 10.000 de lei pe lună.

În plus, mai este angajat şi la Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA, plătit cu peste 18.000 de lei pe an, dar şi la Asociaţia Naţională a Constructorilor de Nave, calitate în care încasează 57.000 de lei pe an, conform adevărul.ro.

Gelu Stan este membru PSD şi a fost în două rânduri consilier local de Galaţi pe listele acestui partid, iar în decembrie anul trecut a ieşit la pensie şi primeşte lunar de la stat încă 5.600 de lei.

Ne înclinăm în faţa capacităţii intelectuale a acestui om şi a impresionantei lui forţe de muncă (scuzaţi ironia ieftină!)