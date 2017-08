4 români din 10 mănâncă produse semipreparate

Tot mai mulţi români mănâncă produse semipreparate şi mâncare la pachet, gata porţionată, însoţită chiar de instrucţiuni de gătit. Specialiştii spun că trendul va câştiga tot mai mult teren.

Vânzările de produse ambalate vor creşte cu peste 6 procente, în fiecare an, până în 2020, arată studiile. Premisele sunt favorabile. În prima jumătate de an, consumul, per total, a avansat cu aproape 8%, pe fondul majorărilor salariale. Luate separat, vânzările de mâncare şi băutură au crescut cu 3,5%.

Să vedem cum arată situaţia acum. 4 din 10 români cumpără produse semipreparate sau pachete de mâncare cu ingredientele porţionate, însoţite de instrucţiuni de gătit. Sunt cei care nu au timp să-şi pregătească masa, dar care totuşi îşi doresc ceva sănătos pentru prânz sau cină.

Sunt mulţi şi cei care mănâncă în afara casei, în special covrigi şi pateuri. 7 din 10 persoane cu vârste între 18 şi 45 de ani au acest obicei alimentar. Dacă ne raportăm la populaţia din oraşe, 26% dintre români iau gustări pe stradă, faţă de doar 16% în 2008.