Nebunie la pașapoarte. Ministrul MAI propune să fie valabile 10 ani

În ultimele luni, cozile la pașapoarte, inclusiv în Prahova, au devenit infernale, timpul de așteptare depășind câteva ore.

Ministrul MAI, Carmen Dan, a declarat la Antena 3 că singura soluție pentru eliminarea cozilor de la ghișee ar fi extinderea valabilității pașaportului de la 5, cât este în prezent, la 10 ani.

”Lucrăm deja la un proiect de modificare a legii pentru ca pașaportul să fie valabil 10 ani. Nu putem înființa mai multe ghișee pentru că nu avem suficient personal. Zilnic avem peste 10.0000 de solicitări” a declarat ministrul Dan

"Nu se poate dubla numarul de personal sau de ghisee. Nu putem configura un sistem doar pentru valorile extreme.(...) S-a prelungit programul de lucru. In acest domeniu nu ne-am permis sa dam concedii, se lucreaza in zilele libere, in 16 judete si in Bucuresti".