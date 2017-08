Doar 16% dintre nou-născuţii din România sunt alăptaţi în primele şase luni de viaţă

În România, doar 12% dintre sugari sunt alăptaţi în prima oră de la naştere, iar rata de alăptare exclusivă la sân în primele şase luni de viaţă a micuţilor este de 16%, informează UNICEF.

În România, mai puţin de un sfert dintre nou-născuţi sunt alăptaţi în prima oră de la naştere, iar rata de alăptare exclusivă la sân în primele şase luni de viaţă a micuţilor este de 16%, arată UNICEF. Statisticile au fost emise cu prilejul unui nou raport publicat de UNICEF şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ce arată că nicio ţară din lume nu îndeplineşte integral condiţiile recomandate privind alăptarea nou-născuţilor.

„Rezultatele studiului comparativ au fost publicate la începutul Săptămânii Mondiale a Alăptării, împreună cu o nouă analiză care demonstrează că, pentru a creşte până la 50% ponderea globală a bebeluşilor sub şase luni hrăniţi exclusiv prin alăptare, până în 2025, este necesară o investiţie anuală de numai 4,70 dolari per nou născut. Conform publicaţiei Nurturing the Health and Wealth of Nations: The Investment Case for Breastfeeding, atingerea acestei ţinte ar putea salva vieţile a 520.000 de copii cu vârsta de sub cinci ani şi ar putea genera o creştere economică de 300 de miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani, ca rezultat al reducerii îmbolnăvirilor şi costurilor de îngrijire a sănătăţii, precum şi al creşterii productivităţii”, se arată într-un comunicat.

Astfel, Colectivul Mondial pentru Alăptare solicită ţărilor, printre altele, şi să sporească fondurile alocate pentru creşterea ratelor de alăptare, să introducă prevederi legale referitoare la concediul parental plătit şi politici vizavi de alăptarea la locul de muncă, să implementeze cei zece paşi către alăptarea cu succes în maternităţi.